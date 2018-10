Nästa Sabrina-säsong redan under inspelning

"The chilling adventures of Sabrina", Netflix nyversion av "Sabrina tonårshäxan", hade premiär den 26 oktober - men inspelningen av nästa säsong har redan startat, enligt Collider.

En mörkare version av 90-talskomediserien "Sabrina tonårshäxan" var en på förhand given succé, det verkar åtminstone Netflix ha varit övertygade om då strömningsjätten beställde två säsonger direkt.

Och den som uppskattar Kiernan Shipka ("Mad men") i rollen som Sabrina verkar inte behöva vänta särskilt länge på nästa säsong. Skådespelaren uppger själv för sajten Bloodydisgusting att filmteamet knappt han hämta andan innan arbete fortsatte.

"Vi gick direkt från den första säsongen in i den andra och det har verkligen varit exceptionellt skoj att spela in.", säger Kiernan Shipka till Bloodydisgusting.

Säsong två av "The chilling adventures of Sabrina" har premiär under 2019, enligt Imdb.