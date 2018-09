Nadia Cameron först att lämna "Idol"

Årets "Idol"-säsong är nu i gång på riktigt. Men innan de aspirerande idolerna fick chans att greppa micken bjöd programledarna Gina Dirawi och Pär Lernström och jurykvartetten Anders Bagge, Alexander Kronlund, Kishti Tomita och Nikki Amini på ett pampigt öppningsnummer med en variant på Beyoncés "Drunk in love".

Nadia Cameron sjöng Sigalas "Came here for love", men trots att låtvalet var riktigt bra enligt juryn räckte det inte hela vägen.

– Jag har inte fått visa min fulla potential. Jag är absolut inte arg eller ledsen eller så. Det är klart det är tråkigt att få lämna, men fan vilken resa jag har fått göra, säger hon i "Idol extra" efter utröstningen.

Innan det stod klart att det var Cameron som skulle få lämna tävlingen stod hon ensam kvar på scenen med Vanja Engström.

"Sopar mattan"

Engström var dock en av juryns favoriter under kvällen och hennes framförande av Pinks "So what" fick publiken att dansa.

– Du sopar mattan, än så länge, med de andra, sade Alexander Kronlund efter numret.

Vattendelaren Maximilian Bergstrand möttes också han av en entusiastisk jury.

– Kolla här, titta på fejset, sade Alexander Kronlund och pekade på sitt stora leende.

Det största jublet drog dock Matice Kamara ned, med hjälp av Drakes "Gods plan".

Lyrisk jury

Nathalie Brydolf bjöd på ett väl genomarbetat framförande av DNCEs "Cake by the ocean" och möttes av en lyrisk jury.

– Det här är häftigt, du testar olika grejer och varje gång bjuder du på en hel show, sade Nikki Amini och fortsatte:

– Jag är så imponerad och jag vill se vad som händer sen när du får lite proffshjälp.

Deltagarna har nämligen fått klara sig på egen hand inför den första fredagsfinalen. Utan stylister och sångcoacher.

Nästa veckas fredagsfinal gästas av Benjamin Ingrosso och Felix Sandman.