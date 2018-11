Mumford & Sons nya toppar listorna

Det brittiska folkrockbandet Mumford & Sons senaste album "Delta" säljer som smör. För tredje gången kan bandet stoltsera med en topplacering på amerikanska Billboard 200, en musiklista över veckans mest populära album. Även på de svenska albumlistorna har den nya plattan lyckats ta sig upp till en förstaplacering.

"Delta" släpptes i mitten av november och sålde under sin debutvecka i mer än 214 000 kopior, vilket är mer än något annat album i den alternativa rockgenren gjort under 2018. Om det inte hade varit för Dave Matthews Bands "Come Tomorrow" hade det varit det bästa resultatet bland årets samtliga rockalbum.

Mumford & Sons bildades i London 2007 och har sedan dess släppt fyra studioalbum. Genom åren har de nominerats till totalt nio Grammys och vunnit två - för bästa album och bästa musikvideo. I maj besöker bandet Sverige för två arenaspelningar i Stockholm och Göteborg.