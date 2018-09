Moonves sparkas ut från CBS

Den trakasserianklagade Leslie Moonves lämnar omedelbart sina poster som ordförande och vd på CBS, meddelar mediebolaget. Och åtminstone medan en oberoende utredning av anklagelserna pågår får han ingen fallskärm.

Anklagelserna fick stor spridning via en artikel i The New Yorker i somras, där sex kvinnor vittnade om att Moonves i många år begått sexuella trakasserier.

Joseph Ianniello tar tillfälligt över en del av Moonves ansvarsområden.