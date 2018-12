Mariah Careys jullåt slår Spotifyrekord

24 år efter att den släpptes har Mariah Careys jullåt "All I want for christmas is you" slagit nytt rekord. Låten har nämligen strömmats över tio miljoner gånger under ett dygn, rapporterar Mirror. Därmed slår Carey rapparen XXXTenacions rekord på 10,4 miljoner strömningar av låten "Sad!(TT)