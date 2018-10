Mariah Carey släpper nytt i november

Ringa in den 16 november i kalendern om du är ett Mariah Carey fan. Då släpps nämligen hennes nästa album, rapporterar Billboard.

Utöver datumsläppet avslöjade världsstjärnan i en video på Twitter, med lite hjälp av sin son, att det kommande albumet har titeln "Caution".

Mariah Carey är en av världens bäst säljande artister genom tiderna med över 200 miljoner sålda album och 18 ettor på Billboardlistan. Hennes julskiva "Merry christmas" från 1994, där jullåtarnas jullåt "All I want for christmas" finns med, har sålt i 14 miljoner exemplar.

Den 3 december uppträder Mariah Carey i Göteborg med sin julshow "All I want for christmas is you".