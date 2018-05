Maia Hirasawa släpper nytt

Maia Hirasawa har ny musik på gång. I början av 2019 släpper den svenska sångerskan ett nytt album och dessförinnan, i höst, kommer en ep med låtar på svenska.

Den 11 maj släpps första smakprovet från ep:n i form av singeln "Jag väljer inte dig".

Hirasawa slog igenom 2007 med singeln "And I found this boy", och samma år kom debutalbumet "Though, I'm just me". Senaste skivan "Vacker och ful" kom 2016.