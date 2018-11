"Love story"-kompositören Francis Lai död

Den Oscarsbelönade franske kompositören Francis Lai har avlidit, skriver BBC. Han vann en Oscar för ledmotivet till filmen "Love story" med Ryan O'Neal och Ali MacGraw 1970. Kompositionen var en sorgsen pianomelodi och blev en stor hit internationellt. Ledmotivet fick senare text och spelades in av bland andra Andy Williams och Shirley Bassey med titeln "Where do I begin".

Francis Lai började samarbeta med regissören Claude Lelouch på 1960-talet. Lelouch anlitade honom för att skriva musiken till filmen "En man och en kvinna" 1966, som belönades med flera Oscars. Lai nominerades till en Golden globe för bästa originalmusik. Han gjorde senare flera kända ledmotiv till Lelouchs filmer och skivorna med filmmusiken såldes ofta i stora upplagor. Deras sista samarbete var filmen "Chacun sa vie" från 2017.

Francis Lai avled i Nice, 86 år gammal.