Little Dragon vill tappa bort sig i musiken

De är mer kända i USA och England än i Sverige, men spelar fortfarande in all musik hemma i Göteborg. Det elektroniska bandet Little Dragon är tillbaka - den här gången har de för första gången satsat på en ep i stället för ett album.

– Det är ibland någonting stort och tungt med att släppa en skiva, ett helt paket liksom. Tre låtar känns lättsamt och kul, säger Yukimi Nagano, och menar att det även kan vara ett tecken i tiden.

– Det är både roligt och synd, folks koncentrationsförmåga är kortare och hela sättet vi lyssnar på musik på har förändrats.

Fokuserar på det fina

Titelspåret är en glädjefull och livsbejakande låt som hyllar kärleken, medan låten "In my house" är lite mer inåtvänd, samtidigt som den har ett dansigt beat. Little Dragon vill aldrig upprepa sig musikaliskt.

– Vi förändras hela tiden i våra tankar och uttryck, så musiken förändras med oss. Det känns som att det är många mörka och dystra saker som händer runtomkring oss, och man behöver fokusera på det ibland, samtidigt som det kan vara skönt att hylla det fina i livet också. En av de grejerna vi gillar är att göra musik och dansa och tappa bort oss i det. Det var kanske en reaktion på det här på ett sätt, säger Yukimi Nagano.

Satsar lite i Sverige

Att de är större internationellt än i hemlandet tror Yukimi Nagano beror på att skivbolagen de arbetat med har varit baserade i USA och England, men uppmuntrar så mycket Sverigepepp som möjligt.

– Vi försöker alltid att satsa på Sverige lite grand. Det känns som att vi fick en positiv respons redan på den första singeln, det känns jättekul. Det är inte så att vi med flit inte försöker att prioritera Sverige, det bara blir som det blir, säger hon.

Just nu har de ingen spelning inplanerad i Sverige, förutom ett uppträdande i P3 Guld nästa år. De hoppas på mer i framtiden, innan dess väntar mer studiotid.

– Nu skriver vi musik, experimenterar och söker inom oss själva, och försöker att sprida så mycket kärlek och glädje som möjligt, säger Yukimi Nagano.