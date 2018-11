Lisa Ekdahl ger sig ut på jubileumsturné

Det har gått 25 år sedan Lisa Ekdahls "Vem vet" och för att fira jubileet ger sig vissångerskan ut på Sverigeturné, meddelar Live Nation.

Sammanlagt blir det 15 konserter där Ekdahl kommer att gå igenom hela sitt självbetitlade debutalbum.

Hon kommer även att spela låtar från sitt nya album "More of the good". Vilka det blir lämnas åt slumpen - med hjälp av ett klassiskt lyckohjul.

"Jag tänkte att det kunde vara ett kul partytrick genom att använda ett lyckohjul. Då och då under konserten tar vi paus från skivan, och rullar igång lyckohjulet. Den låt hjulet pekar på, kör vi", säger Lisa Ekdahl i ett pressmeddelande.

Biljetter släpps den 22 november.

Turnédatum: 4/4 Norrköping, 5/4 Karlstad, 6/4 Eskilstuna, 7/4 Göteborg, 11/4 Linköping, 12/4 Malmö, 13/4 Nyköping, 25/4 Uppsala, 26/4 Vara, 27/4 Karlskrona, 28/4 Halmstad, 2/5 Falun, 3/5 Luleå, 4/5 Umeå, 5/5 Stockholm.