Lily Allen släpper nytt album

För fyra år sedan släppte brittiska sångerskan Lily Allen skivan "Sheezus", som sågades av kritikerna och blev en kommersiell flopp. Nu är sångerskan snart tillbaka med nya albumet "No shame", som släpps 8 juni.

I en intervju med GQ pratar Allen om hur hon aldrig kände att hon kunde stå för låtarna på "Sheezus", och var tvungen att be om ursäkt för musikvideon till "Hard out there", som kritiserades för rasistiska undertoner. Hon berättar också att hon insåg att hon hade alkoholproblem efter skilsmässan från ex-maken Sam Cooper.

– Jag förlorade mitt hus och mina barn och började känna mig avskärmad efter att jag och min man gjorde slut. Jag insåg att det inte funkade att dricka så mycket som jag gjorde, säger hon i intervjun.

Lily Allen har tidigare varit förtegen om skilsmässan, men många av texterna på nya albumet, till exempel från låten "Family man" som redan läckts på nätet, handlar om den uppslitande perioden i hennes liv. "No shame" är delvis producerat av Mark Ronson, som hon tidigare samarbetat med på covern av Kaiser Chiefs "Oh my god".