Lily Allen om musikbranschen: Full av övergrepp

Musikindustrin är full av människor som utsätts för sexuella övergrepp, men som inte berättar eftersom det råder en tystnadskultur även efter metoo-rörelsen. Det säger Lily Allen, som i sin kommande självbiografi beskriver hur hon själv utsatts.

I boken "My thoughts exactly", som ges ut senare denna månad, skildrar hon hur en hög branschchef försökte förgripa sig på henne när hon var berusad. The Guardian publicerar utdrag ur boken där Allen beskriver musikbranschen som en "mix av sex, ungdom och tillgänglighet" och att hon ångrar att hon inte anmälde mannen.

"Jag väntade mig inte att han skulle utnyttja min svaghet. Jag kände mig förrådd. Jag var arg. Jag var förvirrad", skriver hon.

33-åriga Lily Allen slog igenom 2006 med hitten "Smile". Senaste skivan "No shame" kom tidigare i år.