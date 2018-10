Lennon och Onos kärlekshistoria blir film

Konstnären Yoko Ono och Beatles-medlemmen John Lennons turbulenta relation dramatiseras inom kort på vita duken, rapporterar Hollywood Reporter.

Produktionsbolaget Universal Pictures förhandlar som bäst om rättigheterna till filmen som kommer att regisseras av "Dallas buyers club"-regissören Jean-Marc Vallee. Manuset skriver Jean-Marc Vallee tillsammans med Oscarsnominerade manusförfattaren Anthony McCarten, känd för bland annat Stephen Hawking-biografin "The theory of everything".

Även den nu 85-åriga Yoko Ono kommer ha ett finger med i spelet. Hon ska producera filmen tillsammans med Michael De Luca, Josh Bratman och Anthony McCarten.

John Lennon och Yoko Ono möttes för första gången den 7 november 1966 på ett galleri i London i samband med öppnandet av en av Onos konstutställningar. Därefter blev de ett av populärkulturens mest omskrivna par - kända för allt från sin gemensamma musik till politiska aktioner.

John Lennon sköts till döds den 8 december 1980 utanför sitt hem i New York. Mördaren Mark Chapman dömdes 1981 till mellan 20 år och livstid i fängelse för mordet. Nyligen ansökte Chapman om nåd men nekades för tionde gången.