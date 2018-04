Leila K till 90-talsfestival

Rapparen Leila K är bokad till nostalgiturnén "Vi som älskar 90-talet", meddelar arrangören.

Leila K hade sin storhetstid under 90-talet med låtar som "Got to get" och "Electric", men har till största delen levt utanför rampljuset sedan dess.

Under senare tid har hon dock gjort en liten comeback med några ströspelningar och i somras gästade hon Håkan Hellströms turnéavslutning på Ullevi. 2016 valdes hon in i Swedish Music Hall of Fame.

Nya namn till 90-talsfesten är även Las Ketchup, Alexia, Basic Element, Together och Look Twice. Klara artister sedan tidigare är bland andra Scooter, E-Type, Haddaway och Dr Alban.

Turnén äger rum i Stockholm, Göteborg och Helsingborg den 7, 14 och 21 juli.