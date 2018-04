Lars von Trier kan få återvända till Cannes

Efter att ha varit portad i flera år kan den danske filmregissören Lars von Trier få besöka filmfestivalen i Cannes igen. Det antyder festivalens chef Thierry Fremaux i en fransk radiointervju, skriver The Wrap.

I maj 2011 förklarades dansken "icke önskvärd" av festivalledningen sedan han under en presskonferens skämtsamt svarat att han hyste sympati för Adolf Hitler.

Enligt rykten är von Triers nya seriemördardrama "The house that Jack built" en av filmerna som ska tävla i Cannes i år. När Fremaux i intervjun får frågor om saken lovar han att återkomma med ett uttalande om von Trier inom de närmsta dagarna, enligt The Wrap.

När intervjuaren pressar honom att bekräfta filmens deltagande svarar han: "Det var ungefär det jag gjorde".

Filmfestivalen i Cannes arrangeras den 8â??19 maj.