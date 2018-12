Lagercrantz vill inte skriva ny "Millennium"

David Lagercrantz kommer inte att skriva fler böcker i "Millennium"-serien, säger han i SVT:s "Min sanning". Han har skrivit tre uppföljare till Stieg Larssons populära böcker om Mikael Blomqvist och Lisbeth Salander, men nu är det slut.

– Den här sista boken har varit så häftig. Men jag vill inte bli en författare som fastnar i en serie, säger han.

Tidigare har han öppnat för att han kan tänka sig att fortsätta bygga på Stieg Larssons trilogi, som publicerades 2005-2007.

2015 skrev Lagercrantz den första uppföljaren, "Det som inte dödar oss", som filmatiserades som "The girl in the spider's web" med Claire Foy och Sverrir Gudnason i huvudrollerna. I fjol kom "Mannen som sökte sin skugga". Den sjätte och sista boken i serien, som enligt SVT kommer att ha den engelska titeln "The girl who lived twice", kommer i sommar.