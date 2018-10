Kvinnlig krigskorrespondent hyllas i ny film

Dramadokumentären "A private war" om den brittiskamerikanska krigskorrespondenten Marie Colvin är en hyllning till den hotade journalistiken. Det förklarade regissören Matthew Heineman inför en visning på Londons filmfestival.

– Jag kände ett enormt släktskap med henne, och med hennes önskan att ge ansikten åt de stackars oskyldiga civila som är fångade i korselden i dessa geopolitiska områden, sade Heineman till AFP.

Marie Colvin var sedan många år knuten till den brittiska tidningen "The Sunday Times" när hon dödades i Syrien 2012 under ett bombanfall mot ett mediecenter i staden Homs. Rosamund Pike, bland annat känd för sin roll i "Gone girl", spelar huvudrollen i filmen som handlar om Marie Colvins karriär men också om det höga fysiska och psykiska pris som hon betalade för sitt arbete i världens konflikthärdar. Under inbördeskriget i Sri Lanka miste hon synen på ett vänster öga och bar därefter en svart tyglapp för ögat.

"A private war" går upp på biograferna i USA nästa månad.