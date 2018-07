Kulturpolitikerna: Peppar med Fred Astaire

Per Lodenius, kulturpolitisk talesperson för Centerpartiet i kulturutskottet älskar det mesta som är brittiskt och beskriver sig själv som anglofil. Det avspeglar sig i hans personliga preferenser på kulturområdet, om än inte i den kulturpolitik han förespråkar:

TT: Vilken är den viktigaste valfrågan inom kulturområdet?

– Det är tillgängligheten till kultur i hela landet - både för publik och utövare. Det handlar om att det ska finnas goda förutsättningar både för att uppleva och utbilda sig inom kulturområdet och också verka som kulturutarbetare, oavsett i landet man bor, vilken livssituation man än har eller om man har någon funktionsnedsättning.

TT: Vilken är din största kulturupplevelse?

– Det var när jag besökte British Museum första gången och blev kvar där i sju timmar. Det var framför allt stämningen, att bara vara där som fascinerade mig, hur man kunde förlora sig i salarna när man gick mellan de olika utställningarna.

TT: Vilken är din senast lästa bok?

– Ska man vara ärlig, eller hitta på något som låter bra? Det är "Thanks Johnners", en tributebok och biografi över en cricketkommentator från brittiska BBC skriven av Jonathan Agnew. Jag är ju anglofil och cricket tycker jag är jättespännande och roligt. Boken fick jag i julklapp av min fru.

TT: Vilken film såg du senast?

– Tyvärr är det inte så ofta jag hinner gå på bio, men ska jag slappna av med en film hemma blir det någon Fred Astaire-film.

TT: Vilken scenföreställning såg du senast?

– Det var faktiskt Jimmy Carr, den engelske ståuppkomikern. Jag hade fått det i födelsedagspresent av min son. Carr är rolig och man skrattade mycket, men jag kan tycka att det är lite för mycket enkla underbältetskämt.

TT: Vilken tv-serie sträcktittar du på?

– Jag har inte tid att sträcktitta på tv-serier. Däremot försöker jag följa mysbrittiska kriminalserier som "Morden i Midsomer". "Sherlock"skulle jag vilja sträcktitta på, om jag ska vara ärlig.

TT: Vilken är din pepplåt inför valet?

– Jag använder fortfarande mycket cd-skivor, har några tusen hemma i hyllan, så det blir en väldig blandning. Men två artister använder jag mycket, det är Al Jarreau, nästan vad som helst av honom eller Fred Astaire, och då blir det "Let's the face the music and dance".

TT: Vilken sociala medier-plattform använder du mest?

– Facebook. Den är enkel att använda, där finns flest vänner och andra man vill möta. Twitter är mer en professionell plattform, men jag jobbar inte så mycket på att vara utagerande på det sättet. Jag gillar dialog och överenskommelser och att dela tankar, på Twitter blir det väldigt kort och koncist och nyanslöst.

TT: Vilken är din mest använda emoji?

– Det blir inte så mycket, men det är det leende ansiktet och tummen upp. Tätt följd av blinkningen.

TT: Vem (bortsett från dig själv och dina partikamrater) är den skickligaste retorikern inom kulturpolitiken?

– Jag har grunnat mycket på den frågan, den är inte självklar. Vem är bäst på att på fram budskapet? Man kan ju också vara skicklig på att spela bort politiska budskap. Men jag måste nog ändå säga Olof Lavesson, kulturutskottets ordförande. Han är tydlig och kunnig och de två sakerna är otroligt viktiga för en politiker, inte minst på kulturpolitikens område.