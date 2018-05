Konstnär begravs i container

Det slitna uttrycket "allt för konsten" får ny aktualitet när den australiske konstnären Mike Parr förbereder sin kommande performance. Han ska nämligen låta sig begravas i en container under en trafikerad väg och stanna där i tre dagar.

Containern, som mäter 4,5 meter och 1,7 meter på sidorna och 2,2 meter på höjden, ska grävas ner under Macquarie Street, mitt i staden Hobarts centrum. Parr kommer att ha med sig skissblock, pennor, vatten, en pall och "andra saker som behövs för överlevnad" i det trånga utrymmet.

Enligt The Guardian fungerar verket "Underneath the bitumen the artist" (ungefär "Under asfalten konstnären") som en kommentar till Australiens koloniala historia. Dels handlar det om transporten av 75 000 brittiska och irländska straffångar till landet under 1800-talet, dels om "den nästan totala ödeläggelsen" av den aboriginska ursprungsbefolkningen.

Parrs performance ingår i festivalen Dark Mofo och startar den 14 juni, när containern grävs ned under asfalten.

"När Mike Parr ber om att få bli begravd under Hobarts gator är det svårt att säga nej", säger festivalens kreative chef Leigh Carmichael i ett uttalande.