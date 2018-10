Klart med nyinspelning av "Bonnie & Clyde"

En ny film om det ökända rånarparet Bonnie Parker och Clyde Barrow är på väg att spelas in, skriver Variety. Huvudrollerna kommer att spelas av Chloë Grace Moretz, känd från "Kick-ass" och den amerikanska versionen av "Låt den rätte komma in", samt brittiske Jack O'Connell, som spelat i "This is England" och "Skins". Filmen kommer att regisseras av den spanska regissören Kiké Maillo.

Bonnie Parker och Clyde Barrow var två unga brottslingar som 1931-1935 rånade flera banker och matvarubutiker. De tros ha skjutit ihjäl minst nio poliser och rånarjakten som pågick blev stora nyheter i tidningarna, där Bonnie och Clyde blev ett slags antihjältar för allmänheten.

I filmen "Bonnie and Clyde" från 1967 spelade Faye Dunaway och Warren Beatty huvudrollerna. Den nominerades till tio Oscar, varav den vann två, och ingen nyinspelning har gjorts, förmodligen då det ansetts svårt att kunna nå upp till originalets kvalitet. En miniserie med Emile Hirsch i rollen som Clyde Barrow gjordes 2013, men fick usel kritik.

Filminspelningen kommer att börja tidigt nästa år.