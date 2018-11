Kjellvander: "För gammal för P3-hit"

I oktober släpptes Christian Kjellvanders åttonde soloalbum, som togs väl emot av kritikerkåren. Skivan har beskrivits som hans bästa hittills, samtidigt menar bland annat Aftonbladets recensent att "Wild hxmans" är "ett kommersiellt vansinne enligt alla moderna digitala strategier".

– Jag gör bara det jag vill göra. Man har 45 minuter på sig när man ska göra en skiva, och då ska man försöka få folk att bli berörda och uttrycka det man vill inom den tidsramen. Jag är för gammal för att tänka att jag ska få en P3-hit... det har jag i och för sig aldrig tänkt. Förr höll jag mig ändå till fyra minuter, nu känner jag bara vad fan, jag gillar formatet tio minuter, skönt, då hinner man komma in på någonting, säger Christian Kjellvander.

"On the road again"

TT: Håller du med om att det är ditt bästa album?

– Det gör jag nog, man försöker hela tiden "push the envelope" och göra det så nyskapande som möjligt, det är det som är poängen. Det har gjorts så otroligt mycket musik, men man försöker hela tiden hitta någonting nytt i det, säger han.

Först och främst väntar Sverigeturné för Christian Kjellvander, och därefter bär det av ut i Europa.

TT: Vad ser du mest fram emot?

– Det klassiska, Willie Nelson: "On the road again, the life I love in makin' music with my friends, and I can't wait to get on the road again". Eftersom att jag spelar musik är det långa sjok där det är väldigt fritt. Man har sina rutiner något så när, men det är väldigt abstrakta mål. När man är på turné blir det väldigt strukturerat, man ska från en stad till nästa, man ska packa upp saker på ungefär samma sätt, ställa sig på scenen på ett liknande sätt.

"Dumma i huvudet"

Under turnén kommer han främst att spela låtarna från "Wild hxmans", men det blir även tillbakablickar från hela karriären. På Instagram uppmanar han fansen till att önska låtar - men säger även att han inte kommer att spela någon av dem.

– Alla ska ju göra det, man ska vara en sociala medier-expert, ställa sådana frågor till sin publik så att algoritmerna ska göra att dina inlägg ses av fler. Därför ställer alla så "cheesy" frågor. Ibland kan jag tycka att svenska artister tror att deras publik är dumma i huvudet. Jag tror att min publik är jättesmart. Jag skojar lite med dem, jag tror att de fattar det.