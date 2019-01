Kevin Spacey i rätten i dag

Skådespelaren Kevin Spacey måste infinna sig i domstol på ön Nantucket i Massachusetts senare i dag måndag. Där ska han höras av en domare med anledning av att han anklagas för att ha ofredat en 18-årig man på en bar 2016.

Spacey, som nekar till brott, har tidigare bett om att få slippa dyka upp vid domstolsförhandlingen med motiveringen att det skulle "förstärka den negativa publicitet som redan genererats i samband med detta ärende". Det avslogs dock av domaren och därmed måste Spacey närvara personligen.

Detta är det första åtalet mot Spacey som lett till rättegång. Totalt har omkring 30 män riktat anklagelser mot honom sedan metoo-rörelsen drog igång i slutet av 2017. Sedan dess har bland annat hans rollfigur klippts bort från filmen "All the money in the world" och han har fått sparken från sin huvudroll som Frank Underwood i tv-serien "House of cards".