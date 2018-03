Kenrick Lamar får biografi

En biografi om Kendrick Lamar är på väg till bokhandlarna. Redaktören och skribenten Marcus J Moore skriver på Twitter att det är han som skrivit kontrakt med bokförlaget Touchstone för att berätta hiphop-stjärnans historia i en kulturell kontext.

Boken får titeln "The butterfly effect: How Kendrick Lamar ignites the soul of black America", men exakt när den släpps är inte känt.

Lamar, som vann sju amerikanska Grammys för sin senaste skiva "Damn", var nyligen Sverigeaktuell med en spelning i Globen Stockholm. I sommar återvänder han för en spelning på Way Out West i Göteborg.