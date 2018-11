Keita och Walldén är årets "Idol"-finalister

I förra veckans direktsändning skakades de fyra semifinalisterna av beskedet att endast två idoler skulle få tävla i finalen i Globen. Därför var det också extra nervöst när idolernas styrkor och svagheter skulle ställas på prov i kvällens program.

Bragi Bergsson inledde med utmaningen "Canâ??t feel my face" av The Weeknd och fick sedan glänsa med Phil Collins "Against all odds". Förutom att höftrörelserna inte riktigt satt så var juryn enig om att han tagit sig an sin prövning med "bravur". Och efter Collins-tolkningen blev det stående ovationer bakom jurybordet.

– Jag känner mig som en nykär 18-åring, sade en lyrisk Nikki Amini efter numret.

"Karisma och vinnaraura"

Inte heller William Segerdahl hade några problem att imponera på sina kritiker. Under programmet skulle han för första gången ge sig på att rappa till Justin Biebers "No brainer", en genre som enligt Segerdahl själv "inte riktigt är min glory". Men det gick vägen och han fick beröm från Alexander Kronlund för sin "karisma och vinnaraura".

– Jag tänker på när man stod där i kön och inte ens kunde se slutet på den, och nu är man här, sade en rörd William Segerdahl efter juryns hyllningar.

Trots en ihärdig feber och förkylning under veckan lyckades även Kadiatou Holm Keita glänsa i båda delmomenten.

– Folk får tycka och tro vad de vill men med rätt låtar och producenter kan du nå utanför det här landet. Det här uppträdandet är din biljett till Globen, sade Anders Bagge efter hennes tolkning av Rihannas "Diamonds".

"Jävligt orättvist"

Fullt lika lovordad blev dock inte kvällens sista utmanare, Sebastian Walldén. Trots att juryn villigt erkände att de medvetet gett honom en extra tuff utmaning tyckte inte Anders Bagge att han tog i tillräckligt under sitt framträdande av låten "Uptown funk". Inte heller verserna i "Careless whisper" satt som de skulle, enligt juryn.

– Jag tycker att det varit jävligt orättvist faktiskt. Jag tycker att jag fått svåra låtar som är väldigt långt bort från den jag är. Jag håller inte med juryn i dag vilket är tråkigt, sade en besviken Sebastian Walldén i programmet.

Men tittarna struntade i juryns kritik och besvikelsen blev inte långvarig. När slussarna stängt och rösterna räknats stod det klart att Walldén blev den första att gå vidare till finalen i Globen nästa vecka.

Många tårar

– Det kändes skit hela kvällen. Och så blev det så här. Jag vet inte vad jag känner, sade en gråtande Walldén från scenen.

Den andra och sista finalplatsen gick till Kadiatou Holm Keita som blev så överväldigad att hon först snubblade på scenen och sedan inte lyckades få fram ett ord när programledaren Gina Dirawi frågade hur hon kände.

Istället riktades uppmärksamheten mot Bragi Bergsson och William Segerdahl som även dem var glada för sina konkurrenters skull.

– Om det är någon jag skulle falla mot så var det Kadiatou. Hon är helt otrolig, sade Segerdahl i programmet.