Kanadensisk indiepopstjärna död

Keyboardisten och sångaren Mike "Beard Guy" Taylor i det kanadensiska indiepopbandet Walk off the Earth är död, skriver Billboard.

"Mike hade en kärlek till livet som var oöverträffad och en generositet som gick utöver det vanliga. Han somnade in fridfullt av naturliga orsaker i går kväll. Våra djupaste sympatier går till hans två barn, som han älskade mer än något annat", skriver bandet i ett uttalande från söndagen.

Walk off the Earth bildades i kanadensiska Burlington 2006. De slog igenom stort 2012 när de i en video på Youtube framförde en version av Gotyes "Somebody that I used to know" där hela bandet spelade på en och samma gitarr.