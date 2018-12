Jwan Yosef kommer hem till svensk stillhet

Jwan Yosef tar emot i galleriet Stene Projects i Stockholm. Han har inte bott i Sverige på åtta år, och han är aktuell med två utställningar i sitt nya hemland USA. Ändå känns det extra viktigt att ställa ut just här. En "homecoming", kallar han det.

– När jag har varit utomlands inser jag att min konst egentligen är ganska germansk. Jag är född syrier, men någonstans känner jag min svenskhet otroligt mycket, speciellt i USA, säger han.

Svenskheten beskriver han som ett tålamod i konsten.

– Det är en form av stillhet. Som arab så är det kanske inte en grej man har med sig naturligt, säger han med ett skratt.

"Väldigt sexuellt"

Samtidigt är hans konst laddad med symboler. På utställningen återkommer tre figurer: Syriens gamle diktator Hafez al-Assad, filmstjärnan Rock Hudson och hans egen pappa.

– Det handlar lite om fallna figurer, eller fallna idéer om figurer. Det är också fragment från att försöka förstå mitt eget ursprung, säger han.

Portätten liksom kollapsar och faller av sina ramar. De påminner om säckande kläder, och som betraktare vill man dra upp dem igen - eller kanske slita av dem helt.

– Jag hade en samlare i London som såg dem och sade â??I feel like pulling down my pants". Jag gillar att jobba med idén av både våld och sex. Det är en våldsam handling att förstöra verken, men väggen bakom inramlingen gör det naket och väldigt sexuellt. Det är den dualiteten som jag tycker om att leka med.

Han återkommer ofta till det där med dualitet.

– Jag är besatt av en idé av mellanförskap. Jag tror att det går tillbaka till min identitet. Jag är både syrisk och svensk. Samtidigt är jag pappa, son och en homosexuell man, säger han.

Möttes på Instagram

Han är dessutom äkta make - och inte till vem som helst.

För tre år sedan blev han kontaktad av Ricky Martin på Instagram. Den konstintresserade popstjärnan hade fått upp ögonen för den lovande konstnären. De började prata, och efter sex månaders intensivt chattande möttes de till slut på riktigt. Han beskriver mötet som magiskt.

Några år senare är de nu gifta och lever tillsammans i Los Angeles. När han ställer ut i Stockholm är maken med på resan.

– Det är en homecoming för oss båda. Han är väldigt nära min familj och han gillar Stockholm. Vi trivs här.

Han har också utvecklats som konstnär i makens sällskap.

– Han jobbar med populärkultur och jag jobbar med konst, men det är ett naturligt och organiskt utbyte för oss båda. Vi supportar varandra otroligt mycket i varandras arbete.

"inte mitt kändisskap"

Men för en person som beskriver sig själv som "extremt skygg" har de senaste åren i rampljuset varit omtumlande.

– Man får hålla huvudet kallt. Det här är inte mitt kändisskap, det är hans. Det här är min make och det är den rollen vi har för varandra. Allt som sker runt omkring är både roligt och frustrerande, spännande och nervöst, allt möjligt samtidigt.

Han är dessutom hyfsat nybliven förälder då han blivit bonuspappa åt Ricky Martins tioåriga tvillingsöner Matteo och Valentino.

– Det är nästan ett större steg än att deala med en världsstjärna. Att bli pappa gör mig tio gånger mer nervös än det andra. Det har varit en otroligt rolig läxa i att behärska sitt eget ego, säger han.