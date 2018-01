Johnny Cashs liv blir dokumentär

Countryikonen Johnny Cashs liv och musik blir dokumentär med spelningen på fängelset Folsom Prison som utgångspunkt, skriver The Hollywood Reporter.

"Om fängelsespelningen kommer vara den linjära berättelsen kommer varje låt att öppna en dörr till en berättelse om Cashs emotionella, musikaliska och personliga utveckling", säger Thom Zimny som ska regissera dokumentären.

Johnny Cash var under 50-talet en av de viktigaste rockmusikerna i USA. Med låtar som "I walk the line", "Ring of fire" och "Get rhythm" populariserade han countrymusiken. Sångaren avled 2003 71 år gammal.