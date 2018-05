Jankell och Henry leder Guldtuben

Medieprofilen Clara Henry och skådespelaren Happy Jankell kommer att ratta den tv-sända galan.

"Guldtuben har alla år varit den bästa galan jag vet. Den är varm och inbjudande och med tydliga budskap om kärlek och att hylla sina kollegor" säger Clara Henry i ett pressmeddelande.

Clara Henry är van programledare, med bland annat tungviktaren Melodifestivalen i meriterna. För Happy Jankell blir Guldtuben däremot hennes första tillfälle att programleda en direktsänd gala.

"Clara är en superproffsig programledare, så det känns väldigt tryggt att leda galan tillsammans med henne då jag är mer grön och kommer troligtvis vara jättenervös" säger Happy Jankell i pressmeddelandet

Flest nomineringar på årets har videobloggaren Therése Lindgren - bland annat i den tunga kategorin årets youtuber som även Viktoria Harrysson, I Just Want To Be Cool, Bianca Ingrosso och Thomas Sekelius nominerats till.

Galan sänds i SVT1 den 26 maj.