Janet Jackson tilldelas ikonpris på EMA

Priserna haglar kring Janet Jackson under 2018. Tidigare i år tilldelades popstjärnan hedersutmärkelsen Billboard Icon Award - och nu står det klart att Jackson prisas med Global Icon Award på årets EMA, rapporterar Billboard.

Det prestigefyllda MTV-priset delas ut under European Music Awards gala som i år arrangeras den 4 november i spanska staden Bilbao. Utöver att ta emot priset kommer Janet Jackson även att uppträda med en medley av hennes största hits, där bland annat hennes senaste singel "Made for now" ingår.

Bland tidigare vinnare av Global Icon Award finns giganter som U2, Green Day och Whitney Houston.

Årets MTV European Music Award leds av skådespelaren Hailee Steinfeld.