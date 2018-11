"Jag förlorade men vann något mycket större"

När den tidigare ständiga sekreteraren i Svenska Akademien kliver upp på scenen på Rival i Stockholm möts hon av jubel och fler applåder än någon annan. Det är tydligt att de många kvinnorna och det fåtal män som har kommit för att lyssna betraktar henne som en av de starkast lysande stjärnorna på kulturhimlen.

– Hon är så jävla cool, säger en kvinna i publiken högt till sin väninna.

Sara Danius har ett turbulent år bakom sig. Hon lämnade sin post i Akademien den 12 april, vilket inte på något sätt har gjort intresset för hennes person mindre. Nu ber hon videofotograferna i salen att inte filma, eftersom hon "inte vill vara med på tv".

– Jag känner mig så oerhört hedrad, jag tycker inte att jag gjort något märkvärdigt, säger hon när hon tar emot diplomet och utmärkelsen "Årets förebild".

Möts med Wennstam

Hon och författaren Katarina Wennstam, som får pris för "Årets uthållighet", möts i ett samtal om metoo-rörelsen och det som har hänt i Svenska Akademien.

Sedan 18 kvinnor vittnat i Dagens Nyheter om hur de utsatts för sexuella trakasserier och övergrepp av en man, den så kallade kulturprofilen med nära band till Svenska Akademien, blev ingenting sig likt. Men Sara Danius förhåller sig ambivalent till att hon från början tackade ja till att bli ständig sekreterare.

– På ett sätt ångrar jag det, för de åren kommer inte tillbaka. På ett annat sätt är jag väldigt glad och tacksam att jag fick vara med om hela metoo-rörelsen. Jag tycker vi kan känna oss stolta över att få vara med om detta ögonblick i historien. Det hade jag ingen aning om när jag först gick med i Svenska Akademien, säger hon.

Under samtalet påpekar Danius även att könsfördelningen efter Akademiens kris har blivit mer sned än på länge.

– Det blev rekordmånga kvinnliga ledamöter under min tid som ständig sekreterare. Vi var sju av 18 och det var naturligtvis inte min förtjänst utan allas. I dag finns det en kvinnlig ledamot kvar och det säger väl - om inte allt - så ganska mycket, säger hon.

"Större än jag själv"

Under hösten har Sara Danius, liksom Peter Englund och Kjell Espmark, hjälpt till att rösta in nya ledamöter. Nyligen sade hon under ett framträdande att alla ledamöter borde lämna sina stolar så att Akademien kan "börja om från noll".

När TT får en exklusiv intervju efter prisutdelningen ombeds vi att inte ställa frågor om krisen i Akademien. Det märks att Sara Danius är glad över utmärkelsen till "Årets förebild".

– Det känns kul. Om jag kan vara en feministisk förebild eller en förebild när det gäller anständighet så är jag gärna det, säger hon.

TT: Du har haft ett turbulent år. Hur tänker du när du ser tillbaka?

– Så som det slutade, att jag skulle bli tvingad att lämna min befattning som ständig sekreterare, det hade jag aldrig kunnat föreställa mig. Jag uppnådde något som jag själv tycker är stort. Jag förlorade när Akademien ville att jag skulle sluta som ständig sekreterare, men jag vann någonting mycket större.

TT: Kan du ge några exempel?

– Jag har alltid velat göra någonting som är större än jag själv och nu känner jag att jag gör det. Det här är för kvinnosaken och för anständigheten i allmänhet. Och det är ju någonting som alla vettiga män skriver under på också, säger Sara Danius.