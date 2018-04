Ionnalee till Statement Festival

Ytterligare en akt till den mansfria festivalen Statement är klar. Den här gången växer festivalprogrammet med artisten Ionnalee, enligt Gaffa.

Svenska Ionnalee, även känd från Iamamiwhoami, släppte nyligen plattan "Everyone afraid to be forgotten" och är aktuell med en världsturné finansierad av en kickstarterkampanj.

Statement Festival är ett initiativ av komikern Emma Knyckare, som fick idén efter rapporter om sexuella övergrepp och ofredanden på svenska festivaler. Det är sedan tidigare känt att artister som Maxida Märak, Frida Hyvönen och Joy, samt komikerna Nour El Refai, Josefin Johansson och Systrarna Kronlöf kommer att medverka.

Statement äger rum den 31 augusti-1 september på Bananpiren i Göteborg.