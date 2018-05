Ingrosso pressad att leverera i finalen

"Wooohoo", utbröt Benjamin Ingrosso efter lottningen som gjorde det klart att han tävlar i den andra halvan av Eurovisionfinalens startfält.

Men varför han blev glad vet han inte riktigt.

– När de ropade upp de som skulle vara med i första halvan av finalstartfältet var det ingen som hurrade, och när någon hamnade i den andra halvan sa alla â??eeey". Jag blev bara glad att jag fick den andra halvan för det verkar tydligen vara bra. Men jag hade nog blivit lika glad om jag kom till första, säger Benjamin Ingrosso till TT.

Undvek svar

Vid presskonferensen efter den andra semifinalen fick Benjamin Ingrosso frågan om Sverige kommer att vinna finalen - och därmed tangera Irlands rekord i sammanhanget: sju stycken segrar. Men Benjamin Ingrosso undvek att svara.

– Det låter så drygt, kan jag tycka, om man säger â??jag kommer att vinna". För mig känns det som en vinst i sig att vara här, gå till final, representera Sverige, och att vi har gått till final känns helt fantastiskt. Och det har tidigare gått så bra för Sverige, så man har ju lite press att man vill leverera, säger han.

Länge var Israels metoo-inspirerade bidrag "Toy", med Netta, en klar storfavorit. Men under Eurovisionveckan har Cypern, med Eleni Foureira och låten "Fuego", klättrar på oddsmakarnas listor och befinner sig nu högst upp. Men artister flyttas upp och ner, och fram till finalen lär de säkerligen ändras igen.

Nordiska grannar

Norden saknar bara Island i finalfältet. Norrmannen Alexander Rybak, som tog hem hela kalaset 2009 med låten "Fairytale", tävlar i år med bidraget "That's how you write a song" - ett fartfyllt nummer där Rybak både spelar luftgitarr och luftfiol. Även om han har tappat lite favoritskap är han kvar i surret.

Danskarnas skäggiga män, som i snöstorm framför vikingapoppiga "Higher ground" med Rasmussen, är med i kampen. Och Finlands Saara Aalto säkrade finalplatsen redan i tisdagens semifinal med "Monsters".

Årets vinnare av Eurovision Song Contest utses på lördag kväll i Altice arena i Lissabon - tävlingen sänds i SVT1 med start klockan 21.

– Jag tror nog att jag kan njuta ännu mer och leverera snäppet bättre på lördag, säger Benjamin Ingrosso.