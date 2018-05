Ingrosso och Sandman släpper somrig nyversion

Melodifestivalvinnaren Benjamin Ingrosso har slagit sina påsar ihop med årets tvåa, kompisen Felix Sandman.

Tillsammans har de spelat in en svenskspråkig och "somrig" version av Ingrossos hitlåt "Do you think about me" från förra året, med titeln "Tror du att han bryr sig", meddelar deras skivbolag. Låten släpps på fredag.

I dag genomför Benjamin Ingrosso sin första repetition på plats inför Eurovision Song Contest i Lissabon. Felix Sandman blir den som lämnar rösterna för Sveriges räkning på hemmaplan under tävlingen.