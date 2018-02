Ingen ny nakenchock av Timberlake

Efter att nyligen ha släppt albumet "Man of the woods" ställde sig superstjärnan Timberlake på scenen i Minneapolis i USA, inför uppskattningsvis 100 miljoner tv-tittare.

Under det omkring 12 minuter långa framträdandet kombinerade han sina tidigare hits så som â??Rock your body" and â??Sexyback" med låten â??Filthy" från hans senaste album.

I en hyllning till Prince, som avled 2016 och som kom från Minneapolis, satt Timberlake vid ett vitt piano och gjorde en cover på artistens låt â??I would die 4U", samtidigt som bilder av Prince projicerades bakom honom.

Showen avslutades med Timberlakes megahit â??Canâ??t stop the feeling".

Hans uppträdande var en comeback 14 år efter det att han skapade stora rubriker på Super Bowl tillsammans med Janet Jackson då han slet upp hennes blus så att en bröstvårta blottades. Händelsen, mer känd som "nipplegate", ledde till att hundratusentals amerikaner protesterade och tv-bolaget CBS var nära att få böta motsvarande nästan fem miljarder kronor.

Han uppträdde också 2001 med N'Sync.