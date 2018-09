Hozier till Sverige i höst

Hozier kommer till Sverige för en spelning i höst. Den 26 november ställer sig den irländske singer-songwritern på scen på Annexet i Stockholm, skriver arrangören Luger i ett pressmeddelande. Med sig i bagaget har han ep:n "Nina cried power" som släpptes i början av september.

Hozier slog igenom 2013 med monsterhiten "Take me to church". Biljetterna till Sverigespelningen släpps den 21 september.