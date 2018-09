Hon kan bli yngsta Booker-vinnaren någonsin

Tretton författare nu har nu kokats ner till sex när prestigefulla Bookerpriset presenterar sin korta lista över nominerade.

Bland dem finns brittiska 27-åriga Daisy Johnson. Hon nomineras för sin hyllade andra roman "Everything under" och hon är den yngsta författaren hittills att ta plats på slutgiltiga listan, skriver The Guardian.

Övriga nominerade är brittiska Anna Burns för "Milkman", amerikanska Rachel Kushner för "The Mars room", kanadensiske Esi Edugyan för "Washington black", amerikanske Richard Powers för "The overstory" och brittiske Robin Robertson för "The long take".

Bookerpriset och prissumman på 50 000 pund (ungefär 580 000 kronor) tilldelas varje år den författare som enligt juryn har gett ut den bästa romanen med engelska som originalspråk.

Vinnaren offentliggörs den 16 oktober.