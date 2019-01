Hjärtekross och kaxig pop i Melodifestivalen

Om tittarna hade fått bestämma hade Nano stått som vinnare i Melodifestivalen 2017 med "Hold on", men det satte den internationella juryn stopp för. Nu inleder den tidigare andrapristagaren årets tävling i Göteborg.

Gamla Nano-fans kommer att kunna känna igen sig i "Chasing rivers" - en låt som är kraftfull och skör på samma gång, med potential att fastna på hjärnan.

High15 blev kända genom TV4:s "Talang", och siktar på en internationell karriär som popgrupp. De är deltävlingens yngsta deltagare, födda mellan 2002 och 2003, och levererar en kaxig, ungdomlig och rejäl poplåt om att undvika drama i - just det - "No drama" med både pratsång och girl power.

Saijonmaa sticker ut

Veckans brustna hjärta står Wiktoria för. Hon har tävlat i Melodifestivalen två gånger tidigare, båda gångerna har hon tagit sig till final men gått hem utan vinst. Hennes tredje försök heter "Not with me" och är en ballad om livets svåraste och mest omsjungna ämne: kärlek. Kommer rimmande rader som "gave you my heart, can't believe you just tore it apart" ta henne till seger denna gång?

Vad vore Melodifestivalen utan en tidigare "Idol"-deltagare som testar vingarna i SVT? Den här veckans kvot fylls av Zeana, som slutade på en tolfteplats i TV4:s musiktävling 2016. Med sig har hon ingen mindre än Samir och Viktors saxofonist från förra årets Melodifestival, Anis Don Demina.

Deras "Mina bränder" är lite en mix av allt. Det är rap, pop och passion. Refrängen består till stora delar av orden "oj oj oj oj oj".

Årets Melodifestival kryllar av veteraner, en av dem är Arja Saijonmaa. Senast hon var riktigt nära att vinna var 1987 med låten "Högt över havet".

Hennes nya låt "Mina fyra årstider" är det bidrag som skiljer sig mest från de andra så här långt. Ingen kan tvivla på att det är en Saijonmaalåt och den hade lika gärna kunnat släppas tio år innan Melodifestivaldebuten som nu, år 2019.

Förändrad Bergendahl

Mohombi är helt grön i de här sammanhangen. "Bumpy ride"-artisten är kanske mer känd för sina samarbeten med Pitbull men har i år beslutat sig för att ställa upp i tävlingen.

Hans "Hello" är den typ av modern poplåt som har lockat till allsång på klubbar tidigare år - det har även den här låten potential att göra.

Sist ut är Anna Bergendahl, som vann tävlingen 2010, men utan att ta sig vidare till finalen i Eurovision. Det har gått nio år sedan dess och det märks ordentligt. I "Ashes to ashes" är lugnet från "This is my life" som bortblåst, i stället har hon dragit upp tempot rejält. Ännu mera pop och ytterligare en låt som känns väldigt typisk för "Melodifestivalen någon gång på 2010-talet".