Hiphoplegendarer till Sverige

Tre av hiphopens mest ikoniska grupper har slagit sig samman för en gemensam konsert. Nu avslöjas att "Gods of rap" också kommer till Sverige. Wu-Tang Clan, Public Enemy och De La Soul firar milstolparna i sina karriärer den 24 maj på Skansen. Wu-Tang Clans "Enter Wu-Tang (36 chambers)" fyller 25 år, Public Enemys "It takes a nation of millions to hold us back" har 30-årsjubileum, precis som De La Soul-klassikern "3 feet high and rising".

Biljetterna släpps onsdag den 30 januari.