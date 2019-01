Guide: Ladda upp inför årets Golden Globes

Värdparet

Årets gala leds av skådespelarna Andy Samberg ("Brooklyn nine nine") och Sandra Oh ("Killing Eve"). Samberg ledde Emmy-galan 2015 men för Oh blir det värdpremiär.

– Jag tackade ja trots att det kändes läskigt, riktigt läskigt. Jag kunde inte låta den här chansen passera, livserfarenheten att få vara så här rädd för någonting, har Oh sagt till The Hollywood Reporter.

Men det är inte första gången som duon intar en galascen tillsammans. Under årets Emmygala gjorde de succé när de delade ut priset för årets regi för en komediserie.

"De tar med sig kvickheter, charm och stil till ett rum fyllt med det bästa som film och tv har att erbjuda. Jag är säker på att det blir en oförglömlig natt fylld av skoj", har Paul Telegdy och George Cheeks vid NBC Entertainment sagt i ett pressmeddelande.

Chans på storvinst

Filmen "Vice", en biografi över Dick Cheney som var vicepresident under George W Bush, kan bli galans stora vinnare. Den har chans på hela sex priser. Bland annat kan huvudrollsinnehavaren Christian Bale utses till årets skådespelare i en komedi eller musikal och Adam McKay kan prisas både för sin regi och sitt manus.

"Vice" har svensk premiär den 11 januari.

Såväl "The favourite" som "Green book" och "A star is born" har chans på fem priser var.

Svensk vinstchans

Svenske Ludwig Göransson har chans på en Golden Globe tack vare sin originalmusik till långfilmen "Black panther". Och om några veckor, den 10 februari, kan han vinna hela fyra Grammys.

– Man får nypa sig i armen och tänka att man vaknar, det här var ingenting som vi ens kunde drömma om när vi började, sade Göransson när TT talade med honom efter att nomineringarna till galorna hade presenterats.

På Golden Globe-galan kan dessutom Glenn Close utses till bästa kvinnliga filmskådespelare för sin insats i svenske regissören Björn Runges film "The wife".

– Det känns upphetsande, roligt, sade Runge till TT när Closes nominering kom.

Han var dock noga med att inte ta ut segern i förskott - men hyllade skådespelerskans insats i filmen.

– Hon har en sådan erfarenhet och har varit med väldigt länge, samtidigt är hon väldigt generös. Vi hade en inspelning som var oerhört fokuserad och konstruktiv, sade han.

The Guardians Peter Bradshaw både tycker och tror att Glenn Close ska vinna - men tror att hon utmanas av Viola Davis ("Widows"). Han skriver att han nästan är "äta upp min hatt-säker" på att det är Close som får priset i året.

Prisutdelare

Bland de många kändisar som kommer att dela ut årets priser finns bland andra Lady Gaga, Bradley Cooper, Mike Myers, Ben Stiller, Idris Elba, Felicity Huffman, Emily Blunt, Jessica Chastain, Sam Rockwell, Bill Murray, Adam Driver, John David, Chris Pine, Megan Mullally, Amy Poehler, Nicole Kidman, Maya Rudolph, Lucy Liu, Olivia Coleman, Emma Stone, Julianne More, Kristen Bell, Richard Gere, Steve Carell och Gina Rodriguez.

Snackisar

Kommer Lady Gaga att lämna galan med de två priser hon har chans på (dels för bästa skådespelerska i en komedi eller musikal för "A star is born", dels för bästa originallåt för en film för låten "Shallow" från samma film)? Vinner hon så lär det öka hennes chanser på en Oscarsnominering. Den omröstningen startar dagen efter Golden Globe-galan och avslutas den 14 januari. Om hon nomineras eller inte avslöjas den 22 januari.

Trots Natalie Portmans uppmärksammade kritik mot galans avsaknad av kvinnor bland de nominerade regissörerna förra året är det återigen bara manliga regissörer som har chans att vinna pris. I år står det mellan Bradley Cooper ("A star is born"), Alfonso Cuarón ("Roma"), Peter Farrelly ("Green book"), Spike Lee ("BlacKkKlansman"), Adam McKay ("Vice").

En av galans stora snackisar varje år är vad värden eller värdarna ska hitta på. Satsar de på snäll humor eller är det läge för kändisarna att huka sig i bänkraderna? Det bästa exemplet på det senare är kanske Ricky Gervais politiskt inkorrekta värdskap där han lyckades förolämpa exakt alla och fick skäll av Hollywood Foreign Press. Fjolårets värd Seth Meyers var snällare, men vilken stil kan man vänta sig av Andy Samberg och Sandra Oh?

Hederspriser

Jeff Bridges tilldelas hederspriset Cecil B DeMille-priset. Priset delas varje år ut till en person som gjort enastående insatser för underhållningsindustrin. De senaste åren har det gått till Oprah Winfrey, Meryl Streep, Denzel Washington, George Clooney och Jodie Foster.

Bridges har under sin karriär nominerats till sammanlagt fem Golden Globes och vunnit en gång, för sin roll som bedagad countrystjärna i filmen "Crazy heart" från 2009. En av hans mest kända roller är den som "The dude" i bröderna Coens "The Big Lebowski" från 1998.

"Bridges briljanta filmkarriär i olika genrer har fångat en internationell publik under mer än sex decennier", har juryns ordförande Meher Tatna sagt i ett uttalande.

Dessutom delas ett helt nytt hederspris ut. Det blir tv-motsvarigheten till DeMille-priset och är uppkallat efter Carol Burnett som också blir dess första mottagare.

"I mer än 50 år har pionjären Carol Burnett brutit barriärer samtidigt som hon har fått oss att skratta", har Tatna sagt i ett uttalande.

"Vi är djupt tacksamma för hennes bidrag till nöjesindustrin och ärade att få hylla hennes arv på Golden Globe".

Burnett har genom åren vunnit fem Golden Globes, för sin "The Carol Burnett Show".

Tv-sändning

TV4 Play direktsänder så väl galan som minglet på röda mattan. Sändningen från röda mattan börjar klockan 01, svensk tid, och en timme senare börjar själva galan.