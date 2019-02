Grande erbjuds miljoner efter tatueringsmiss

Ariana Grandes tatuering på japanska har blivit föremål för många skämt på nätet under veckan som gått. Sångerskan skulle fira framgångarna med singeln "7 rings" genom att tatuera in titeln på japanska i sin handflata. Men fans kunniga i japanska var snabba att kommentera att de tecken hon tatuerat in egentligen betyder "liten grill".

Grande lade då till tecken för att rätta till problemet, men lyckades i stället ge tatueringen en ny mening. Enligt Buzzfeed betyder tillförandet av två nya tecken att Ariana Grande nu har "japansk grill finger hjärta" som tatuering på handen.

Men ett företag som jobbar med laserborttagning såg sin chans, skriver TMZ, och erbjuder nu Grande 1,5 miljoner dollar för att ta bort tatueringen hos dem och bli deras ansikte utåt i sociala medier och marknadsföring. Om stjärnan kommer att tacka ja är oklart.