Göteborg laddar för Guns Nâ?? Roses

Den som inte har fattat att Guns Nâ?? Roses är i stan är antingen blind eller i fel stad. Rör man sig genom de centrala delarna av Göteborg ser man lika många t-shirtar med någon av bandets logotyper som vilsna fotbollsspelare på väg hem ifrån Gothia Cup.

Spelar klassiker

Senast bandet var i Sverige spelade de på Friends arena i Solna, och kikar man på låtlistan de haft med sig under turnén får man en god bild av vad man kan förvänta sig i kväll.

Guns-fanset Tomas Fohlhem från Gamleby i Småland såg konserten på Friends och störs inte av att kvällens låtar till stor del blir de samma som i fjol.

– Blir det lika bra som då så spelar det ingen roll om det är samma låtar, jag är lika nöjd i alla fall, säger han.

Monsterkonsert

Under "Not in this lifetime tour" har originalmedlemmarna Axl Rose, Slash och Duff McKagan återförenats. Turnén är en av de senaste årens mest inkomstbringande och bandet har hittills gjort närmare 150 konserter. Möjligen ett sätt att kompensera fans som väntat sedan slutet av 1990-talet för att se bandet i den, till tre femtedelar, klassiska sättningen.

I samma anda är det ett monster till konsert som bandet bjuder på. En Guns Nâ?? Roses-konsert år 2018 klockar in på runt tre timmar, men Tomas Fohlhem tycker inte att det känns som en lång tid.

– Nej, när jag väl är där tycker jag bara att fortsätt.