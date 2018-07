Gnagande råtta stoppade "Törnrosa"

En föreställning av Tjajkovskijs balett "Törnrosa" i Adelaide, Australien, fick ett abrupt slut under onsdagskvällen.

Strax innan sista akten försvann ljuset i teaterlokalen, och de ungefär 2 000 besökarna kunde konstatera att det inte blev någon fortsättning. Det visade sig att en råtta hade krupit in i en transformator och tuggat på en ledning, rapporterar The Advertiser.

Gnagarsabotaget påverkade inte bara "Törnrosa", utan också dansföreställningen "The beginning of nature", som i likhet med baletten framfördes i Adelaide Festival Centre. När ljuset försvann fortsatte artisterna att dansa under en period, samtidigt som delar av publiken trodde att det var en del av uppvisningen.

Föreställningen stoppades strax därefter, men publiken visade ändå sin uppskattning genom att i ljuset av ficklampor och mobiler ge showen stående ovationer.