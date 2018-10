Ger fingret åt kameran - mitt i låten

"Så mycket bättre" är tillbaka med en nionde säsong. Den gotländska gården Grå Gåsen gästas återigen av ett gäng artister, men den här gången visas TV4-programmet i ett annat format än tidigare. Även om artisterna fortfarande får sina låtar tolkade under speciella dagar, är det mer flytande vem som styr upp aktiviteterna.

På Gotland tillbringade Eric Gadd sina första år i livet, och det första avsnittet bjuder på tillbakablickar från soulartistens karriär - från den tiden han kallade sig själv för Eric Erotic och stönade i låtar, via ett bombdåd under en spelning, till den han är i dag.

– Ibland säger folk att jag är väldigt privat, vilket jag blir förvånad över. Jag berättar ganska mycket om mig själv, men samtidigt vet jag att jag har tydliga gränser för vad jag kan tänka mig att snacka om, säger Gadd.

"Fin gris i säcken"

För att upptäcka Gadds Gotland tar Linnea Henriksson initiativet att undersöka öns medeltida arv, med ett lajv i "Game of thrones"-anda. Men alla var inte lika taggade som popartisten på ringbrynjor och Jon Snow-utklädnader.

– Jag trivdes som fisken i vattnet på medeltidsaktiviteten, och det är jättekul varje gång jag tänker på det, hur alla tydligen inte älskade det lika mycket som jag. Jag var i ett rus hela tiden, säger Linnea Henriksson.

Dansbandskungen Christer Sjögren har fått frågan om att medverka i programmet flera gånger tidigare, men det var först nu han valde att tacka ja.

– Nu tror jag att jag blev tillfrågad först av alla.

TT: Så du köpte grisen i säcken?

– Ja men jag hade väldigt tur, det var en väldigt fin gris, vi fann varandra väldigt fort, det var så hjärtligt och trevligt. Vi var olika, och kom från olika genrer, men det är så det ska vara så att tolkningarna var något man inte hört, säger Sjögren, som i det första avsnittet får feeling när han tolkar Gadd - och pekar finger mot kameran.

Hoffsten tvekade

Louise Hoffsten är sedan många år sjuk i MS, och fick tänka efter några vändor innan hon kunde tacka ja. I programmet går hon med hjälp av en käpp, och sitter ner under spelningarna.

– Jag vet ju att ur en rent kommersiell synvinkel är det ett av de största program du kan vara med i. Det är klart att jag hade en inre önskan om att vara med, men jag visste inte om jag skulle klara det, säger hon.

– Det gick bra. Men "with a little help from my friends" skulle jag säga.

Under säsongens sista avsnitt får artisterna tolka Monica Zetterlund, och besöks av jazzångerskans bästa vän Kerstin Bagge.

"Så mycket bättre" får säsongspremiär i TV4 på lördag klockan 20.00.