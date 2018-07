"Galaxy"-skådis försvarar sparkad regissör

Den amerikanske regissören James Gunn sparkades från "Guardians of the galaxy Vol. 3" till följd av stötande uttalanden på Twitter.

Inläggen gjordes av regissören 2008 och 2009 och innehåller bland annat skämt om pedofili och våldtäkt.

Efter att Disney meddelat beslutet på fredagen har reaktionerna rullat in. Inte minst från ensemblen till den kommande "Guardians of the galaxy"-filmen.

På Twitter försvarar "Galaxy"-skådespelaren Dave Bautista den sparkade regissören:

"Jag kommer att ha mer att säga men nu vill jag säga det här. James Gunn är en av de mest kärleksfulla, omhändertagande, goda människor jag någonsin träffat. Han är vänlig och snäll och bryr sig mycket om människor och djur. Han har gjort misstag. Det har vi alla. Jag är INTE okej med det som händer honom."