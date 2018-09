Frida Hyvönen spelar sitt "best of"

Frida Hyvönen öppnade den andra och sista dagen av festivalen Statement - festivalen där bara kvinnor, transpersoner och icke-binära är välkomna.

Hon gör sin enda spelning 2018, och det med motiveringen "I år spelar jag bara på mansfria festivaler". Det blir en resa genom Hyvönens repertoar, som hon själv beskriver det "Best of Frida Hyvönen mellan 2005 och 2018" - band annat "Dirty dancing" från albumet "Silence is wild" och "Terribly dark" från "To the soul".

Mest jubel väcker låtar som "Alla vet att det är vackert i Paris" och "Fredag morgon" från det senaste albumet "Kvinnor och barn" - låtar som båda behandlar upplevelsen av att befinna sig i en destruktiv relation.

Festivalen Statement skapades som en reaktion på det stora antalet festivalövergrepp som skedde förra sommaren, och är enligt arrangörerna till för att skapa ett tryggt rum för alla som inte är cis-män.

"Plötsligt stod det klart för mig att jag måste dra" sjunger Hyvönen om den destruktiva relationen - och publiken skriker ut i jubel.