Frank Sinatras liv blir musikal

2020 väntas "Sinatra the musical" vara redo att möta publiken. Musikalen baseras på sångaren Frank Sinatras liv och karriär och kommer att innehålla flera klassiska hits.

"Det är en ära att få skriva musikalen om en av 1900-talets största ikoner. Sinatra är en av de största begåvningarna genom tiderna och hans fascinerande och mäktiga berättelse kommer att bli en fantastisk musikal", säger manusförfattaren Danny Strong i ett pressmeddelande.

Frank Sinatra började sin karriär i olika storband innan han gjorde succé som soloartist med låtar som "Nancy", "Fly me to the moon" och "Come fly with me". Sångaren var även en erkänd skådespelare och tilldelades en Oscar för bästa manliga biroll samt två Golden Globe-statyetter för sina rollprestationer.

Frank Sinatra dog 1998.