Försvunnen sångare hittat död

Den skotske sångaren Scott Hutchison sågs senast när han lämnade sitt rum på ett hotell utanför Edinburgh vid 01-tiden natten mot onsdag. Hans bror och bandkollega i Frightened Rabbit, Grant Hutchison, vädjade i ett meddelande på Twitter under onsdagen om att den som hade några upplysningar om den saknade sångaren skulle kontakta honom och bandet.

Vid midnatt hade Scott Hutchison postat ett meddelande på Twitter där han skrev om hur viktigt det är att behandla sina medmänniskor med respekt och att han själv inte levt efter den devisen. Han avslutade med "I'm away now. Thanks." Det kryptiska meddelandet fick familjen att kontakta polisen, som inledde ett intensivt sökande efter sångaren.

På torsdagskvällen hittade man en avliden person nära platsen där sångaren försvunnit. Under fredagen bekräftade polisen att man hittat Scott Hutchison. Familjen säger i ett uttalande att de är förkrossade och att de trots försvinnandet hade hoppats på att han skulle ha hittats vid liv.

"Trots försvinnandet och vår oro över hans mentala hälsa så hoppades vi att han skulle komma tillbaka hem, att han skulle vandra in genom dörren efter att ha haft lite tid för sig själv", skriver de.