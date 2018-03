Fler biljetter till Mia Skäringers show

På åtta minuter hade Mia Skäringer sålt ut både Globen och Scandinavium med föreställningen "Avig Maria - no more fucks to give". Nu blir det fler föreställningar i Linköping, Karlstad, Göteborg och Stockholm. Dessutom utökar flera arenor publikkapaciteten och släpper fler biljetter.

"Avig Maria - no more fucks to give" är en uppdaterad version av föreställningen "Avig Maria... och sångerna jag gråtit till" som Skäringer tog på turné för fyra år sedan. Precis som då följer rollfigurerna Tabita och Gulletussan med även den här gången.

Turnéplan: 2/11 Örebro, 3/11 Linköping, 4/11 Linköping, 8/11 Gävle, 9/11 Västerås, 10/11 Karlstad, 11/11 Karlstad, 15/11 Uppsala, 17/11 Göteborg, 18/11 Göteborg, 22/11 Halmstad, 23/11 Malmö, 24/11 Stockholm, 25/11 Stockholm.