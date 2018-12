First Aid Kit gästar "Musikhjälpen"

På måndag startar den tv- och radiosända "Musikhjälpen" och nu är det klart vilka som kommer och hälsar på i glasburen på Stortorget i Lund.

Under sändningens första timmar får programledarna Daniel Adams-Ray, Farah Abadi och William Spetz sällskap av bland andra First Aid Kit och Molly Sandén. Senare i veckan gästar även artister som Benjamin Ingrosso, Sabina Ddumba, Astrid S, Tingsek och Silvana Imam.

På fredagen kommer den brittiska dj-stjärnan Jamie xx till glasburen för att spela under den traditionsenliga klubbkvällen.

Tv-spel med Lindelöf

Den som mer intresserad av tv- och filmvärlden kan slå på radion under lördagen då "Vår tid är nu"-skådespelarna Hedda Stiernstedt och Charlie Gustafsson kommer till Lund. Även Lucas Lynggaard Tønnesen från tv-serien "The rain" och Alba August från "Unga Astrid" är på plats under dagen.

Under veckan arrangeras också en rad auktioner till förmån för årets tema "Alla har rätt att funka olika". Bland annat kommer lyssnarna kunna buda på ett unikt konstpaket från Lars Lerin och hans lärlingar eller en tv-spelskväll med landslagsspelarna John Guidetti och Victor Nilsson Lindelöf.

"Viktigt ämne"

"Vi tycker det är ett väldigt viktigt ämne som lyfts fram i år och det känns superfint att kunna vara med och stötta", säger John Guidetti i ett pressmeddelande.

Musikhjälpen 2018 sänds dygnet runt 10-16 december och handlar i år om mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning.