Filmrecension: Juliet, naked

Annie och Duncan har varit ihop i 15 år men frågan är om han egentligen inte är mest intresserad av en annan man. Som grundare av en sajt som helhjärtat ägnar sig åt den en gång (halv)hete och numera försvunne musikern Tucker Crowe är Duncan mest intresserad av att analysera minsta textrad tillsammans med den kärna av medelålders män som utgör sajtens Crowe-frälsta fans.

Barn, ett spännande liv bortanför den lilla sömniga kuststadens gränser, romantik - allt detta verkar ha glidit Annie ur händerna under den tid som hon varit ihop med Duncan. Nu är hon i 40-årsåldern och tampas med tristess och en växande irritation över pojkvännens oförmåga att lyfta blicken över sin Tucker Crowe-besatthet.

I sin ilska skriver hon en dag en mycket besk recension av en nyligen upphittad Tucker Crowe-demo på Duncans sajt. Och får oväntat bifall av - Tucker Crowe. Det utvecklas till en brevväxling som blir en mycket uppiggande nystart i Annies händelsefattiga liv.

Mötet med den äkta Tucker Crowe är en kul premiss som förvaltas väl av alla inblandade. Regissören Jesse Peretz har tidigare regisserat avsnitt av vitsiga och smarta tv-serier som "Glow", "Orange is the new black" samt "Girls" och den fräschören som han bidrar med livar upp grundmaterialet.

Särskilt Chris O'Dowd som den nördige Duncan måste framhållas, han är fenomenalt skicklig på att skildra rollfigurens outhärdliga sidor med tillräckligt mycket hjärta att man ändå kan gilla honom. Det gäller för övrigt även för Tucker Crowe, ett vrak på i stort sett alla plan, som tar sig ur sin exil och dyker upp i Annies lilla stad, till allmän förvåning. Ethan Hawke gör honom till en älskvärd loser som, precis som så många Nick Hornby-män, ändå tydligen förtjänar lite upprättelse och den kvinnliga huvudpersonens kärlek.

Lite svårt är det att se hans charm ur Annies perspektiv, men det föds i alla fall komiska och mysiga stunder när Hawke, Rose Byrne och Chris O'Dowd lirar loss i en upplyftande och fin historia om andra chanser och vikten av att våga krångla till livet då och då.